苗栗縣議員鄭聚然。（巫靜婷攝）

台灣六月開始「防疫新生活」運動，口罩重回自由市場進行販售，市售口罩單價儘管比實名制口罩還高，許多民眾仍叫苦連天「搶不到口罩」。昨（19）苗栗縣議員鄭聚然在臉書上宣布，願提供1片只要2.5元的「甜甜價」口罩回饋鄉親，不過今（20）卻遭另一位苗栗縣議員曾玟學打臉，稱鄭販售一般口罩只是在「做秀」，與當初的承諾不符。

國民黨議員鄭聚然3月時在議會臨時會上表示，「苗栗被稱為苗栗國，為何不能獨立生產口罩？」有意願自掏腰包600萬元，弄2條生產線來做口罩，每5個10元，盼政府同意讓苗栗獨立生產。昨鄭於臉書PO文表示，「承諾兌現！」因口罩價格因需求、原物料價飆升，導致外面1片5元起跳，他特別與廠商談價格，決定以1片2.5元的甜甜價回饋鄉親。

今「甜甜價」口罩開售，民眾反應熱烈，鄭聚然表示「目前口罩已售完，感謝鄉親支持」現暫無口罩存貨，呼籲民眾多關注粉專，等待下一波販售。不過同為苗栗縣議員，來自時代力量的曾玟學反批，鄭不但沒有兌現承諾，所販售的更不是醫療口罩，有誤導民眾之嫌。

曾玟學指出，「鄭聚然賣的僅只是一般口罩，沒有防疫功能，但其貼文卻試圖誤導民眾，且根本不是兌現承諾，當初他講的是要用六百萬買兩台機器生產醫療口罩，現在做的卻是買一般口罩，實在笑死人。」曾玟學說，平常鄭聚然最喜歡嗆我愛作秀，但我把這句話原封不動還給他，這種騙殺鄉親的行為不是作秀，什麼才是作秀？

(中時電子報)