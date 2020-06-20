高雄市長補選，代表民進黨出戰的陳其邁已積極在跑行程，但是國民黨仍未確定參選人。前民進黨立委沈富雄表示，前高雄市長韓國瑜若能「先提罷免無效之訴，讓被拱參選的前立委柯志恩有時間遷戶籍戰高雄，再撤回訴訟」，這樣一來，起碼選起來好看，而且會鼓舞士氣。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，針對補選，他不羨慕陳其邁，他很辛苦，壓力也很大，畢竟他再怎麼講他一生懸命都為高雄，但是畢竟他選輸過，他要講為什麼輸。老百姓記得很清楚的，所以陳其邁這次的選舉一定贏，但是票不能難看，沈富雄甚至認為大家對陳其邁只會更挑剔，不會更寬容。

沈富雄認為，民進黨的問題，相比國民黨跟民眾黨，問題算小。國民黨真的是很麻煩，今天他看到一個學者說，韓國瑜應該意思意思提個罷免無效之訴，然後把柯志恩戶籍遷過了以後，再把訴訟撤回。沈富雄直指，如此一來，柯志恩就變成補選候選人，王育敏也可以。不管是柯志恩或是王育敏，都比現在國民黨檯面上那些人好看，起碼選起來好看，而且會鼓舞士氣。

(中時電子報)