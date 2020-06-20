「桌球王子」江宏傑日前上八大綜合台實境外景綜藝節目《一個都不能少》，他號召同學回母校，還特地邀請老婆福原愛參與，一起重返他的桌球啟蒙地。但他萬萬沒想到，他求學時期的黑歷史被同學陸續翻出，「桌球王子」形象大崩壞，連老婆都加碼爆料，江宏傑改不掉小時候愛用口水吐泡泡的壞習慣「有次關燈睡覺，感覺有溼答答的東西飛到我臉上，後來發現竟是他的口水，我真的很生氣！」令江宏傑神色慌張，制止老婆別再發言：「這位同學，今天不是妳的同學會，妳不應該來的。」

不僅如此，福原愛還指出調皮的江宏傑，還曾聯手寶貝女兒一起拿水槍噴她，令她相當無奈。同學們爆料他愛用鼻屎作為攻擊武器，讓福原愛忍不住大喊「噁！」同學形容小時候的江宏傑幼稚無極限，「很喜歡挖鼻屎塗在任何地方，最常出現的就是在桌下或桌角，所以當時只要是同學喬桌椅時不小心摸到一看，就知道一定是江宏傑的鼻屎。」、「打桌球的時候，他也曾有過在發球之前把鼻屎黏在桌球上面再發球。」接連的爆料讓想裝傻狡辯的江宏傑躲也躲不了，只好投降表示：「我好後悔今天來辦同學會！」

節目中，江宏傑表示回母校最想再見當時的桌球啟蒙老師，並自曝小時候差點學不了桌球經過，「當時爸爸覺得打球沒出息，不讓我去打，但我真的太喜歡，回家後就一直在電視旁邊對著牆壁打，故意打給爸爸看，最後爸爸覺得我很煩，就讓我繼續打下去。」究竟最後老師是否有現身一圓江宏傑夢？又是什麼原因讓江宏傑與福原愛一起在節目中落淚？敬請鎖定本週日晚上八點，八大綜合台（28頻道）「一個都不能少」。

(中時 )