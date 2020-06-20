前台東縣長黃健庭今(20日)在臉書宣布婉謝監察院副院長提名，國民黨也回應，樂見此結果，更期待未來黃健庭能一起奮鬥。而消息曝光後，有超過2千名網友按讚，不少網友也湧入留言，寫下「 加油，您前途還很光明很亮」、「黃縣長辛苦了！你的用心我們能理解」。

黃健庭在臉書寫下，對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底，在意自己的名聲，遠勝過任何位置，更強調「以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。」另外，他也直言，當初那些相信他清白、力主提名他的人，卻沒有站出來維護他的清白，還放任同志羞辱他，因此認為如果他的清白無法得到維護，就算進到監察院一樣無法發揮功能。

而黃健庭決定曝光後，不少網友也湧入臉書給予支持，有人寫下「加油，您前途還很光明很亮，別被有心人利用弄髒了」、「黃先生支持你，也相信你是清白的」、「最棒的縣長加油！支持您」、「走這一遭，才知道這些人有多壞！我們支持您，加油」。

(中時電子報)