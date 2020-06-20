衛生福利部部長兼任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪，暢談解封後大家生活該怎麼過、邊境怎麼開，以及國人未來如何共同防疫。主持人方念華提及這次台灣有很大的幸福，是整個防疫團隊和非防疫團隊之間建立互相的信任。陳時中表示，人民和政府之間的配合與信賴是這次防疫成功的主要因素。一路走來，陳時中認為有些政策是大跟小之間的一個選擇，「我必須要在妨害最小的前提下，達到最大的效果，畢竟一有破口，是整個社會在承擔」！回想歐美疫情大爆發，陳時中體認我們完全沒有大意的本錢，因此期許自己：「既然當了指揮官，就是要決定，責任就是要扛，但不做決定是最糟糕的一件事情！」

方念華好奇指揮官和國家元首之間的特殊溝通。陳時中指出他跟總統意見不同之處，是在口罩實名制的購買政策，總統覺得14天10片，但陳時中建議14天9片。他解釋口罩很珍貴，大家要樽節使用，否則對其他世界上在受苦的人也過意不去。 至於疫苗，陳時中透露，明年第二季應該會有普遍的安全疫苗出來，今年底和明年初預計有緊急授權的疫苗。主持人方念華詢問施打疫苗是否代表疫情就此過去？陳時中認為，第一要看疫苗能維持的時間有多久，第二視病毒本身的變異性，他強調：「如果我們自己的疫苗產業跟它的科技，能維持一定水準，我們就能比較快因應。」

對於目前邊境開放政策以及未來進程，陳時中先前曾說明已研擬針對商務、經貿活動進行部分鬆綁，第一步是縮短檢疫時間，可能有 5、7、10 天三種方案。他昨於節目中進一步解釋：「開放很重要，但是我們容納檢疫的量夠不夠，檢疫的時間是一個很重要的因素。」目前檢疫旅館和集中檢疫所約有一萬三千間，「這一萬三怎麼去容納，對台灣經濟最有效的人，我們需要他們進來，讓他在定點跟有限的人，在好的防護體下，能接觸、開會。」怎麼樣替台灣爭取最大的經濟價值，是他們思考的方向。

許多人希望高人氣的陳時中可選雙北市長，方念華問是否擔心大家將太多期望放在自己身上，陳時中坦承：「這些事情對我來講，壓力非常大。我的心態是為做事而當官，不要為了保官位而做事，這樣就偏離我們本來的初發心。」不過他也表示其實來衛福部之前，所有規劃都準備要退休了，也沒想到後來會當部長。他說：「我想應該人生每一樣事情都有可能！」而被問及是否有最佩服的公眾人物？陳時中回憶很小的時候，父親都會跟他說：「任何事情都是蓋棺論定。」人生的變化很多，要怎麼評斷一個人，其實終究還是蓋棺才有辦法論定。陳時中說，所以對現有的人物，我們很難去做絕對的批判或讚美。更多精彩內容，請鎖定TVBS 56頻道，6／21 (日) 晚間六點與晚間十點《TVBS看板人物》。

(中時 )