曹雅雯20日起連兩晚在台北國際會議中心開唱，她的阿公阿嬤去年雙雙逝世，曹雅雯傷心得一度難以接受，今晚演唱會一開始，舞台大螢幕出現「大頭仔，來來來，阿公教你唱歌」字樣，「大頭仔」是阿公為她取的小名，曹雅雯以〈雙叉路口〉一曲揭幕，正是阿公教會她唱的第一首歌，氣氛感人。

曹雅雯出道10年今首辦個人演唱會，也是新冠肺炎疫情解封後的國內首場售票演唱會，為了記念這場意義非凡的演出，她安排多首自己人生「第一次」的歌曲，除了阿公教她唱的歌，〈第三杯酒〉是她幼稚園自己報名比賽的第一首歌，〈原諒〉則是曹雅雯第一首公開發表的詞曲創作作品，而〈風吹的願望〉，是她10幾歲時為了見偶像江蕙一面，參加歌唱比賽拚死拚活拿到第一名才見到二姐本人。

為了感謝歌迷一路相挺，曹雅雯除了展現歌喉、選演唱30多首國台語經典好歌，更精心設計演出橋段，秀出秘密苦練2個多月的國標舞，只見曹雅雯使出渾身解數，高難度精湛舞技讓滿場3000名觀眾鼓掌叫好。這場演出之前延期兩次，今晚終於開唱，主辦單位結合館方為防疫嚴格把關，除了全館演唱廳、公共場域進行消毒，觀眾進場前亦需量體溫、全程配戴口罩。曹雅雯演唱會今門票完售，明晚第二場也已售九成，二晚總票房近1600萬，製作成本粗估千萬。

曹雅雯今晚在台北國際會議中心開唱。（盧禕祺攝）

進場觀眾需配戴口罩。（盧禕祺攝）

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