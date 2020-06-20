新莊警挽袖捐血 鄉親民代一同響應 20:502020/06/20 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捐血車14日於新莊分局光華派出所前，鄉親、民代一同響應。（新莊警分局提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 定期捐血的警員莊立群，毫不猶豫挽起袖子捐血。（新莊警分局提供／賴彥竹新北傳真） 路過的民眾也一同響應捐血。（新莊警分局提供／賴彥竹新北傳真） 台北捐血中心之捐血車14日停於新莊分局光華派出所前，定期捐血的警員莊立群毫不猶豫挽起袖子捐出一腔熱血，市議員蔡健棠、金蘭愛心關懷協會、光華警友站站長陳旺樹等地方人士、鄉親一同響應。 莊立群說，平時就會定期捐血，因此養成規律運動、飲食均衡的生活習慣，響應舉辦捐血活動，毫不猶豫地挽起袖子捐出一腔熱血，幫助有需要的人。 (中時 ) #捐血 #定期 #鄉親 #新莊 #地方 也許您會感興趣 社會熱門新聞 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 瞎到爆！探病覺得熱 家屬拔呼吸器裝冷氣 病患當場死亡 - 社會 嚇！家門口地上裂出「神秘大洞穴」 進洞裡一探....「能蓋12棟房」 - 社會 陸軍206旅新兵睡夢中突暴斃 軍方出面說明了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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