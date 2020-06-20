定期捐血的警員莊立群，毫不猶豫挽起袖子捐血。（新莊警分局提供／賴彥竹新北傳真）

路過的民眾也一同響應捐血。（新莊警分局提供／賴彥竹新北傳真）

台北捐血中心之捐血車14日停於新莊分局光華派出所前，定期捐血的警員莊立群毫不猶豫挽起袖子捐出一腔熱血，市議員蔡健棠、金蘭愛心關懷協會、光華警友站站長陳旺樹等地方人士、鄉親一同響應。

莊立群說，平時就會定期捐血，因此養成規律運動、飲食均衡的生活習慣，響應舉辦捐血活動，毫不猶豫地挽起袖子捐出一腔熱血，幫助有需要的人。

(中時 )