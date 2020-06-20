前台東縣長黃健庭獲提名為監察院副院長，但卻引起朝野一致反彈，他也在今(20)日下午拍了一支短片PO上臉書表示，「婉謝總統的提名」。對此，名嘴李正皓表示，這場提名風波中最大的問題不是政治鬥爭，而是國民黨對人才的糟蹋。

李正皓今在臉書上表示，「黃健庭被蔡英文提名監察院副院長一事，可怕的不是背後的政治串連或鬥爭，而是讓大家發現國民黨有多會糟蹋人材。」李正皓認為，擔任過3任立委、2任台東縣長，具有豐富經驗和戰力的黃健庭被國民黨冷凍許久，直到民進黨來挖腳才被重新想起，這實在是很諷刺。

李正皓還指出，在民進黨陣營，別說卸任的縣市首長如陳菊、謝長廷等人，連沒有連任或落選的林佳龍和陳其邁都被當成寶，而且還不吝委以重任，邊養兵邊練兵，使民進黨的人才庫不乏可用的強棒。反觀國民黨，卻不能提供這樣級別的戰將一個舞台發揮。

李正皓還說，2019年國民黨的不分區名單如果把吳斯懷換成黃健庭，並且國民黨宣示由黃健庭帶領不分區衝票，爭取立法院院長一職，這樣的話國民黨的不分區立委的戰力會更強。而且，就算黃健庭不選立委，不論黨副主席、秘書長，甚至是智庫執行長等職位也都很適合黃健庭，但國民黨卻什麼都沒做，就這樣浪費、糟蹋一個人材整整兩年，李正皓忍不住又批，「諷刺至極。」

網友們也回應，「黃先生被汙名化，讓我很難受」、「黃健庭一定很感謝你，一把肚子火，都從正皓你口中說出來。真爽！」、「像謝立功好像也是，要搬來救火，沒火了！人也散了」。

(中時電子報)