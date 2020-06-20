「境外生返台報到櫃檯輪值安排」作業流程內文敘明，私立大學、私立科大的輪值時程。(李侑珊翻攝)

教育部長潘文忠近日已宣布，11個國家地區的境外生即將回台就學，並以畢業生優先。為配合境外生返台作業，私立大學校院協進會及私立科技大學校院協進會協助，將在6月23日起至7月22日共30天，在桃園機場第二航廈安排各校設置輪值櫃台，協助境外生返台報到作業流程。

今日有私立大學傳出消息，即近兩日接獲教育部知會，各校境外生自23號起，於兩週內返台。隨後本報便取得一份「境外生返台報到櫃檯輪值安排」作業流程，內文提到，自6月23日起至7月22日共30天內，由私立大學校院協進會與私立科技大學校院協進會協調，各會員學校每日3班，每班各3人，在桃園機場第二航廈設置櫃台，協助教育部辦理境外生返台報到事宜。即代表第一批返台境外生，即將在23日回到台灣。

內文提到，在輪值工作方面，私立大學校院協進會與私立科技大學校院協進會制定出30日期間輪值表，由私立大學校院協進會14位理監事學校負責14天，私立科技大學校院協進會20位理監事學校負責16天。兩單位並將採取輪值的方式，交叉安排，即一天私立大學、一天私立科技大學。

內文也提到，理監事學校輪值順序，建議為：理事長學校、常務理事學校、常務監事(監事召集人)學校、理事學校、監事學校。

至於各校輪值人員的個人防護配備，內文則指出，依疾管署及桃機公司建議，需配戴口罩、手套、酒精、護目鏡及防護衣。其中口罩、酒精及防護衣由教育部協助提供，護目鏡、手套請各校協助提供，所需經費可由教育部補助的防疫經費支應。

教育部則表示，考量指揮中心預計每兩週依疫情變化更新低風險國家地區，已請學校將預計於6月22日至7月5日返台，並已安排防疫旅館的學生名單報部。

教育部也提到，雖會受理學校提報預計兩週後（即7月6日以後）返台的學生名單，但屆時如指揮中心公告的低風險國家地區有更動，即使教育部原先已受理並同意該國家地區的境外生返台，仍須配合廢止其返台許可。

(旺報 )