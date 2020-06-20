總統蔡英文擬提名總統府前祕書長陳菊為監察院長、台東縣前縣長黃健庭為監察院副院長，但人事案曝光後引來藍綠批評，本報對此舉辦網路投票「請問，你是否滿意陳菊任監察院長、黃健庭為監察院副院長？」截稿為止，高達94.88%的網友表示「不滿意」 。

《中時電子報》20日針對此進行網路投票，「請問，你是否滿意陳菊任監察院長、黃健庭為監察院副院長？」截稿為止，已有1千多名網友投票，94.88%(1168票)的網友回答「不滿意」；4.79% (59票)則回答「滿意」；另0.32% (4票)的網友則表示不知道/無意見。

蔡總統擬提名總統府前祕書長陳菊為監察院長、台東縣前縣長黃健庭為監察院副院長，藍營批陳菊在高雄市長任內有多案遭監院糾正、黃健庭則是國民黨籍卻「背叛」加入蔡政府；綠營不少人也批黃健庭有涉案紀錄，不適合監院副院長一職。黃健庭19日則說明自己並未涉貪、相關司法案件有些仍訴訟中、有些可證其清白。

(中時電子報)