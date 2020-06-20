農委會動植物防疫檢疫局表示，近期在南投埔里與仁愛地區設施番茄、茄子作物出現外來種番茄潛旋蛾(Tuta absoluta)危害，已於6月18日邀集南投縣等地方政府與試驗改良場所在臺中農改場埔里分場召開會議，研商因應措施與分工，並於今(20)日公告19種緊急防治藥劑，輔導農民進行緊急防治。

防檢局說明，本案是由南投埔里農友通報在網室牛番茄及茄子發現，經送請專家協助鑑定確認為番茄潛旋蛾。該蟲為小型蛾類，原生於南美洲秘魯，現已廣泛分布於歐洲、中美、北美、北非、西亞、印度等地，臺灣過去未有發生紀錄。

該蟲主要危害番茄，亦可危害茄子、甜椒、馬鈴薯、菸草、龍葵、曼陀羅等茄科作物，該蛾對作物的危害，主要是幼蟲鑽入葉片、莖部、果實等部位取食，造成植株皺縮乾枯發育不良。影響果品價值。

防檢局指出，日前同地方政府與試驗改良場所進行現勘，並公告緊急防治藥劑，包括第滅寧、畢芬寧、亞滅培、賜諾殺、阿巴汀、因滅汀、克凡派、因得克等8種有效成分、共19種農藥產品，輔導農友進行緊急防治。除使用藥劑外，農民亦可利用黃色黏紙、黏膠、燈光誘捕等方法誘捕成蟲，及減少週邊環境茄科雜草，以及加強清除作物殘株，防止害蟲外逸擴散。

防檢局為掌握全臺發生狀況，已請相關縣市啟動調查回報，並請農友加強田間巡查、注意防範，如發現疑似該害蛾，請立即通報。

(中時 )