港版「國安法」草案今正式曝光。中共全國人大法工委就「港版國安法草案」作說明，提到法律草案對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全4類犯罪行為的具體構成、罰規及效力範圍，作明確規定，但說明中則未有提及細節。

港區全國人大常委譚耀宗表示，草案條文對4類罪行有清晰界定，罰則方面輕微的是監禁3年，其他則是監禁5年至10年，與香港的刑法大致相若。至於實際執行情況及4類犯罪行為會否有更清楚的說明，譚耀宗指則要視乎之後公布的詳細草案內容，目前無法舉例說明，但強調草案中有清晰的條文說明及界定有關犯罪行為。

至於說草案明指，中央的駐港國家安全公署和國家有關機關，可在特定情況下對極少數危害國安案件行使管轄權，譚耀宗說，這些情況是由特首提出為主，例如特區政府已經失控、近乎戰爭等極端情況，中央才會用此管轄權。

另一細節重點是對法官的處理。草案沒有禁止外籍法官審理國安法案件，但規定將由特首指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由較資深法官指派的傳統，譚耀宗形容是折衷辦法，又認為不一定要中國藉法官處理案件，即使由外國藉法官審理亦不是問題。有記者問到，是否擔心由特首委任的做法影響司法獨立，譚認為不會，因為被委任的都是專業法官，不會受其他因素影響判決。

(中時 )