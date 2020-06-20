在各國經濟陸續解封之後，分析師對行業前景愈趨樂觀，富達國際公布最新市場脈搏調查結果顯示，該集團百位分析師預期大部分地區及行業的商業活動將在一年內回穩，並可望於2021年底之前，回升至超越疫情爆發前的水準，其中科技和健康護理成長率會最大。

根據6月市場脈搏調查收集來自全球各地富達分析師的意見發現，百餘位分析師對行業前景愈趨樂觀，其中看法改變最多則是能源業，其次是健康醫療，排名第三名則通訊等。富達國際表示，市場對能源業前景預期的改觀幅度最大，主要是因油價回穩，6月調查中，73％的能源業分析師指行業領先指標呈正數，該比例遠高於兩個月前調查的僅8％。

至於各地經濟情況，富達國際全球研究總監Fiona O'Neill指出，儘管經濟數據仍嚴峻，但復甦跡象開始逐步顯現，中國大陸經濟率先復甦，富達國際分析師預期大陸經濟有望於6個月內回穩，經濟成長動能也出現加快跡象。

Fiona O'Neill指出，各地區及各行業間將以不同速度復甦，預估2021年底之前，各行業均有望復甦至疫情前水平，甚或更高水平，其中表現最佳的是資訊科技及健康護理，該兩行業的商業活動料將較疫情前水準增逾10％，為全球商業活動上升平均值（約5％）的兩倍。

(工商 )