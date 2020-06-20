江蘇衛視《我們的樂隊》19日總決賽，受限新冠肺炎疫情，節目導師蕭敬騰（老蕭）這幾個月無法飛往大陸，只能在台灣以雲錄製參與。凡事要求完美的老蕭，為此特別商請好友林俊傑（JJ）出借位於台北的工作室「聖所」進行雲錄製，不僅每次錄影長達12小時，且燈光效果等環境設計，都跟大陸棚內一模一樣，毫不馬虎。

據了解，老蕭結束自己的上一檔節目《歌手·當打之年》後，立刻投入《我們的樂隊》，為了順利完成雲錄製，另一位導師謝霆鋒靈機一動，想到「聖所」擁有頂尖精密的硬體設備，建議老蕭邀約JJ合作，而JJ也二話不說義氣相挺。錄製前期，老蕭周周前往聖所報到，與JJ「瘋狂且密集地互動」，被工作人員笑稱那段時間簡直是兩人的「熱戀期」；不僅如此，雙方的工作人員也每星期在聖所碰面，開心喝著老蕭送去自己日前剛開幕的手搖茶飲，以及JJ工作室販售的咖啡，「兩家人」合樂融融。

JJ所屬經紀公司jfj productions表示，「《我們的樂隊》在聖所的雲錄製，將精心設計的節目毫無保留打包至雲端，即使身處在不同的空間，也與主場完美結合」；老蕭也於賽後感動地說：「樂隊是我音樂生涯的起點，很開心能陪著大家從冬天搖滾到夏天，舞台上的每個人都是贏家，能參與其中的我真的覺得好幸福。」

老蕭以雲錄製參與《我們的樂隊》19日總決賽。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )