張書豪擔任頒獎嘉賓。（校園鑫馬獎執委會提供）

陳庭妮、瞿友寧擔任頒獎嘉賓。（校園鑫馬獎執委會提供）

朱延平、李行、陳志寬。（校園鑫馬獎執委會提供）

為鼓勵學生舉辦的第一屆校園鑫馬獎頒獎典禮20日登場，吳姍儒（Sandy）與阿Ken搭檔主持，2人合作多次，Sandy表示：「Ken哥之於我，就是屏東之於黑鮪魚，一段時間就會出現，跨年也跟他主持過，所以滿熟悉的。」他們鼓勵新進後輩，也因這次活動看見了許多亮眼的影視新人，Sandy更對阿Ken喊話：「Ken哥你要加油了！」

頒獎典禮上星光雲集，剛滿90歲大壽的導演李行特別現身支持年輕創作人，朱延平表示自己是「大學生當導演的先驅」，他透露自己大一就當臨演，後來更當上導演並，並鼓勵學子熟能生巧，「多拍就對了，拍久了就收放自如、知道如何運鏡，現在的大學生要看電影比我們當時容易多了！」在大學任教15年的王童也分享，現在的學生故事越說越自然，「金馬有個國際電影獎，台北電影節也是，現在又有鑫馬獎，機會更多，是個看電影學電影的園地。」

擔任頒獎嘉賓的張書豪，日前與鳳小岳、陳妍希拍攝的新作《跟你老婆去旅行》預計明年春天上映。他在新片秀中英法3國語言，其中英文更是被外文系畢業的導演林孝謙糾正數次，「演戲很像在上英文課！」林孝謙則透露張書豪除了語言外，在片中躍升「國民老公」，還以吉他自彈自唱，吃重演出表現驚人，「這部片會是他踏入好萊塢的敲門磚」。他和歐陽妮妮疑似穩定熱戀，問起現實生活是否想成家，他則靦腆地笑而不答。

此外，決審評審委員共同主席陳志寬、評審團主席陳清河、藝人謝祖武、嚴正嵐、李冠毅、楊小黎、陳庭妮、劉畊宏、唐從聖、吳念軒；李烈、 瞿友寧、林孝謙、卓立、楊力州、紀柏舟、程偉豪等人皆出席。同時也邀請新生代人氣歌手祈錦鈅、賴柏蓉 Erica、瘋狂麥克斯擔任助理主持人。特別的是，大馬歌手黃明志因疫情無法來台，於是「隔空」頒獎。

校園鑫馬獎最佳影片金獎由台灣藝術大學的《拉格朗日什麼辦法》奪得，銀獎和銅獎為世新大學的《長路未央》及義守大學的《鐵樹開了花》，分別各獲30萬、20 萬及10萬元獎金。評審表示，入圍作品的團隊表現都非常整齊、成熟，完整地詮釋故事及主題，其中參與演出的演員還不乏曾經得過金鐘、金馬的影帝跟影后，顯示出影視界的前輩們是非常樂於支持學生作品。

首屆校園鑫馬獎是全國規模最大校園微電影競賽，一共收到853件作品，參與人數超過5000位師生，歷經10個月的徵件活動以及3個月的評選作業，頒獎現場除頒獎人、入圍者、評審團、主協辦單位代表外，還有許多共襄盛舉的網紅、藝人，現場觀禮人數接近500人，典禮直播更吸引將近3000人同時在線觀賞。

(中時 )