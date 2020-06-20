林口警同理心協調紛爭 民眾致贈匾額 21:112020/06/20 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾感念林口警分局忠孝所員警同理心協調紛爭，20日致贈匾額，由所長吳愷峰代表受贈。（林口警分局提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口警分局日前接獲報案，上下樓住戶常因小朋友吵鬧聲發生爭執，忠孝所警員許禹晟、林欣瑩到場後，雙方各說各話、堅持己見，員警發揮同理心，站在雙方當事人立場從中協調，讓住戶深有同感，自費訂製匾額，20日致贈「親民楷模 女警之光」匾額，由所長吳愷峰代表受贈。 警方表示，「處理事情先處理心情」是員警協調社區住戶等糾紛的指導原則，這次獲得民眾贈送的匾額，也將持續秉持同理心，提供民眾最優質的服務、專業諮詢。 (中時 ) #匾額 #民眾 #住戶 #同理心 #協調 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 京華城失蹤工人尋獲已不幸罹難 家屬崩潰大哭 - 社會 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 瞎到爆！探病覺得熱 家屬拔呼吸器裝冷氣 病患當場死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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