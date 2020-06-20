林口警分局日前接獲報案，上下樓住戶常因小朋友吵鬧聲發生爭執，忠孝所警員許禹晟、林欣瑩到場後，雙方各說各話、堅持己見，員警發揮同理心，站在雙方當事人立場從中協調，讓住戶深有同感，自費訂製匾額，20日致贈「親民楷模 女警之光」匾額，由所長吳愷峰代表受贈。

警方表示，「處理事情先處理心情」是員警協調社區住戶等糾紛的指導原則，這次獲得民眾贈送的匾額，也將持續秉持同理心，提供民眾最優質的服務、專業諮詢。

(中時 )