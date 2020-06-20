從第三屆「超級星光大道」發跡的黃靖倫，睽違11年在20日發行曲《踮起腳尖愛》，除了歌唱實力備受肯定，戲劇表現也相當亮眼。他近日在《女力報到最佳拍檔》飾演「黃總監」一角大獲好評，連路上都遇得到粉絲，他透露日前演出《女力》遇到演出障礙，詮釋不出角色「素娥」的感覺，後來求助「模仿天王」郭子乾，不只打電話、傳訊息，還時常「登門」拜訪郭哥家請益，相當認真。

20日爆出「素娥」梁舒涵在《女力》下車，黃靖倫經紀人對此表示不太清楚她離開，黃靖倫在跟素娥對戲時也沒發現到對方有什麼異樣，兩人因為拍攝「靈魂交換」劇碼才有接觸，黃靖倫為了演出「素娥」的靈魂，為此下了不少功夫，還特別翻讀她以前的劇情，才能理解她跟其他的角色關係。對於網友們的評論，經紀人表示有好也有壞，樂觀說「有網友討論，戲才會有熱度，就怕沒人討論」。

除了演戲、出單曲，黃靖倫日前與新加坡電視台有密切聯繫，一個月中有半個月飛往國外主持外景節目，但因疫情影響今年過年暫停錄影。台灣方面，從去年11月開始進劇組，每天拍戲長達12小時，還要錄製單曲，行程繁忙，但也樂在其中。恩師郭子乾鼓勵黃靖倫要多方嘗試，別只專注在一件事情，對他說：「讓觀眾看到你比較重要。」

黃靖倫在這11年沒有發片的時間裡，常常邀大家去KTV，且把包廂當做個人演唱會，並問在場的歌手朋友自己有沒有退步？太久沒進錄音室的他，腼腆的說有一種近鄉情卻的感覺，格外珍惜再次唱歌的機會，加上在戲劇上的磨練，更懂得拿捏技巧與感情的平衡。

(中時 )