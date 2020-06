波頓與瑪麗的新書登上亞馬暢銷書排行榜。(取自網路)

近日美國總統川普醜聞纏身,除了前國家安全顧問波頓(John Bolton)出書爆料之外,川普的姪女瑪麗(Mary Trump)最近也要出書揭密。兩人的新書雖還未出版,但光是靠預售的曝光度就已經在亞馬遜(Amazon)網站暢銷榜上名列前茅。

日前有美國媒體揭露瑪麗該書的部分內容,並指新書會詳述多個與川普有關的「淫穢」和「悲慘」的故事,瑪莉還在新書中把川普形容為「全世界最危險人」,還指出書名就是《Too Much and Never Enough: How My Family Created the Worlds Most Dangerous Man》,該書預計在7月28日出版。

《野獸日報》報導,瑪麗新書的部分內容提到,在《紐約時報》2018年有關川普稅務的調查報導中,瑪麗如何做「告密者」,提供第一手資料,成為報導中的關鍵角色。

瑪麗還在新書中表示,她的父親小福瑞德(Fred Trump Jr.)生前飲酒成癮,但祖父佛瑞德(Fred Trump Sr.)與川普在關鍵時期忽視他,她認為川普也有份「害死他」。

(中時電子報)