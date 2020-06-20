波頓與瑪麗的新書登上亞馬暢銷書排行榜。(取自網路)

近日美國總統川普醜聞纏身，除了前國家安全顧問波頓（John Bolton）出書爆料之外，川普的姪女瑪麗（Mary Trump）最近也要出書揭密。兩人的新書雖還未出版，但光是靠預售的曝光度就已經在亞馬遜（Amazon）網站暢銷榜上名列前茅。

日前有美國媒體揭露瑪麗該書的部分內容，並指新書會詳述多個與川普有關的「淫穢」和「悲慘」的故事，瑪莉還在新書中把川普形容為「全世界最危險人」，還指出書名就是《Too Much and Never Enough: How My Family Created the Worlds Most Dangerous Man》，該書預計在7月28日出版。

《野獸日報》報導，瑪麗新書的部分內容提到，在《紐約時報》2018年有關川普稅務的調查報導中，瑪麗如何做「告密者」，提供第一手資料，成為報導中的關鍵角色。

瑪麗還在新書中表示，她的父親小福瑞德（Fred Trump Jr.）生前飲酒成癮，但祖父佛瑞德（Fred Trump Sr.）與川普在關鍵時期忽視他，她認為川普也有份「害死他」。

(中時電子報)