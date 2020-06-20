美食外送興起，馬路上可以看到foodpanda與ubereats滿街跑，但現在爆出有奧客鑽漏洞，利用賤招直接讓餐點打對折，不少外送員叫苦連天，直呼太扯。

根據《TVBS》報導，有外送員在臉書《靠北熊貓2.0》PO文抱怨，指出有客人大鑽漏洞，訂了超過千元的餐點並選擇付現，等外送員送達後刻意拖延時間不拿餐點，滿足等待10到15分鐘後外送員可自行處理餐點的條件後，告知取消餐點，直接跟外送員要求用半價買，省下一大筆錢。

有熊貓跟ubereats都跑的外送員就表示，這種情形基本上在熊貓比較頻繁，原因在於ubereats統一由系統轉接電話，但熊貓則是外送員使用自己手機聯繫客戶，因此客戶能夠私下聯絡到外送員。

不過儘管這樣鑽漏洞，若是被平台抓包，情節重大者將會被停權，或是錢照扣，還得花第二次前取餐，為了省小錢反而虧大錢。

(中時電子報)