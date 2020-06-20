台中中央扶輪社奉獻公益，服務更有意義！（台中中央扶輪社／盧金足台中傳真）

「社區失智症前瞻照護計畫」期望嘉惠社區，照顧更多的失智症患者。（台中中央扶輪社／盧金足台中傳真）

扶輪傳愛社會，以行動力形成善的循環。（台中中央扶輪社／盧金足台中傳真）

台中中央扶輪社今年度與台中向上文教基金會共同辦理「社區失智症前瞻照護計畫」，盼以虛擬情境的設備照顧在地的失智症者。（台中中央扶輪社／盧金足台中傳真）

奉獻公益，服務更有意義！台中中央扶輪社今年度與台中向上文教基金會共同舉辦「社區失智症前瞻照護計畫」，該計畫目標是運用虛擬情境的設備，照顧在地的失智症者，防止失智症惡化，同時讓患者與照顧者有較好的生活品質。

台中中央扶輪社表示，目前台中市有超過兩萬五千多名失智症患者，很多家庭成員為了照顧失智症患者的親人，生活無喘息空間，也造成家庭壓力，今年度與台中向上文教基金會共同辦理「社區失智症前瞻照護計畫」，盼以虛擬情境的設備照顧在地的失智症者。

台中中央扶輪社指出，依據國際文獻報導，歐美先進國家選擇醫療與VR輔療並進，運用VR幫助失智症者穩定情緒、減少焦慮、躁動與憂鬱，失智症個案因為在配合VR的輔助之後情緒獲得穩定，減輕家屬和照顧者的精神與體力負擔。

扶輪行善天下！台中中央扶輪社強調，台中市失智共照中心的執行長郭慈安教授以及台灣精神醫學會理事長賴德仁教授，在實施過程會隨時給予「社區失智症前瞻照護計畫」指導、改善，期望嘉惠社區，照顧更多的失智症患者，扶輪傳愛社會，以行動力形成善的循環。

(中時 )