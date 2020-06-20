大甲媽將於深夜回鑾，目前正在遶境大甲四城門，由於明天適逢假日，街道入夜後湧入人潮，顏清標晚間受訪表示，大甲媽起駕遶境後，白沙屯媽祖也要出發了啊，相信整個台灣動起來，至於給遶境活動打幾分？他則說，及格啦！
顏清標上個月進行換肝手術剛出院不久，許多信徒看到他現身在遶境活動中，相當不捨及頻頻叫他要注意身體。顏清標表示，他的傷口是開「賓士」，目前屬於恢復期，只能緩步走路，無法趕在轎前到四縣市各友宮，只能後面再一一拜會。
至於今年不能躦轎腳，顏清標說，沒辦法，這是政府防疫規定，110年的遶境香火不能斷，但在新港有孫子背101歲的阿嬤插著鼻胃管想躦轎腳，舉手之勞讓他躦。
顏清標指出，大甲媽起駕遶境後，白沙屯媽祖也要出發了啊，相信整個台灣動起來，有錢潮就一定要有人潮。至於今年遶境即將圓滿落幕，顏清標為整個活動打幾分？顏清標說，自己要怎麼打，應該大家來打分數，但他認為是及格啦！
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。