大甲媽將於深夜回鑾，目前正在遶境大甲四城門，由於明天適逢假日，街道入夜後湧入人潮，顏清標晚間受訪表示，大甲媽起駕遶境後，白沙屯媽祖也要出發了啊，相信整個台灣動起來，至於給遶境活動打幾分？他則說，及格啦！

顏清標上個月進行換肝手術剛出院不久，許多信徒看到他現身在遶境活動中，相當不捨及頻頻叫他要注意身體。顏清標表示，他的傷口是開「賓士」，目前屬於恢復期，只能緩步走路，無法趕在轎前到四縣市各友宮，只能後面再一一拜會。

至於今年不能躦轎腳，顏清標說，沒辦法，這是政府防疫規定，110年的遶境香火不能斷，但在新港有孫子背101歲的阿嬤插著鼻胃管想躦轎腳，舉手之勞讓他躦。

顏清標指出，大甲媽起駕遶境後，白沙屯媽祖也要出發了啊，相信整個台灣動起來，有錢潮就一定要有人潮。至於今年遶境即將圓滿落幕，顏清標為整個活動打幾分？顏清標說，自己要怎麼打，應該大家來打分數，但他認為是及格啦！

(中時 )