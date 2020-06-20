中華公司治理協會前理事長劉文正指出，台灣公司的董事會普遍有一個十分不適當的成員「法人董事」，參與常務董事會運作，該法人董事是大股東的代表人，此大股東會有政府部會、國營事業等法人，或是大股東所有的投資企業，「這位『法人董事』倒底要忠於公司？或是聽命於法人？」

長期投身公司治理的推動，劉文正特別質疑「法人董事」的適法性，偏偏台灣上市（櫃）公司多達三分之一的董事會成員，有法人董事的存在，他強調，「公司法修了十幾遍，為什麼就是修不掉？」

2020年破疫立元臺灣企業浴火重生研討會今（20）日在台大管理學院舉行，集合台大國企系所、台大管理學院暨EMBA嘉義中學校友聯誼會、中華企業研究院學術教育基金會等，多個團體與產業界。共同主辦，是疫情解封以來最先在台大管院實體召開的研討會。劉文正受邀在會中主講，「面對疫後新生態，董事會應思考影響企業經營的重要議題」。

恰巧，本周密集舉行的公股行庫股東會，長年爭議難解的彰銀、台新適逢董事改選，包括會後董事會推選的3位常務董事，台新金隨後提出異議，認為包含董事長凌忠嫄在內有2位常董是法人代表，不符合「應有三人以上具備自然人專業董事之資格條件」。

台新金正與律師研議，是否依據銀行法將彰銀新任常董身份訴諸法律行動。實際上，過往許多相關案例，法界多引用民法第28條、以及公司法第23條第2項，進行交錯與適用。

劉文正表示，疫情全球大流行以來衝擊各行各業。疫情帶來風險、也帶來機會，公司治理的風險控管項目應增列疫情風險與管理，且面對企業未來之挑戰及發展，如何遴選並組成最佳的成員團隊？董事會須有更系統性及前瞻性策略思惟。

(工商 )