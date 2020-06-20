由宋芸樺、張立昂主演的《浪漫輸給你》，最新劇情中宋芸樺成功穿越到言情小說「總裁你壞壞」中，卻發現自己不是女主角，便費盡心機、從中作梗，破壞小說中總裁張立昂和原女主角蔡瑞雪的感情，包括聯合同事欺負她，還使出潑水、扯頭髮霸凌蔡瑞雪，讓觀眾直呼「當惡毒女二真的不容易」。

霸凌劇情也讓宋芸樺想起，小時候被男同學捉弄，那時會用「捏人絕技」反擊鬧著玩，有次捏到同學瘀青，同學媽媽誤以為小孩被霸凌，隔天氣沖沖來算賬，後來發現可愛的宋芸樺在玩，解開誤會後結局神展開，同學媽竟對她說「妳長大後可以做我家媳婦。」而自己求學時期被霸凌經驗很少，也笑說自己愛面子，如果受委屈會堅持不掉淚，回家才會跟媽媽哭訴。

蔡瑞雪戲中挑戰被同事職場霸凌的白蓮花小說女主，幾乎場場都有哭戲，她坦言「一開始壓力大到哭不出來，只好每天努力在房間看影片練習，隨時逼自己要十秒哭出來，現在已經克服哭戲了，眼淚變得很聽話！」而現實中蔡瑞雪若被欺負，絕對會找機會反抗，宋芸樺則說若現實中朋友被霸凌，她也會變身女英雄挺身護友。

面對現今網路霸凌，蔡瑞雪則學會無視酸言酸語，不要真的走心，反而將注意力放在真心給她建議、愛她關心她的人身上，當提升自己、讓自己變更好的時候，蔡瑞雪樂觀的笑說：「說不定這些酸民就會黑轉粉了！」

而《浪漫輸給你》上週播出後，張立昂的霸道總裁演出電翻網友，紛紛高喊：「我也想要一個霸總！」該劇趁勢與美圖秀秀合作推出「浪漫輸給你限定版互動貼紙」，讓粉絲可以與張立昂、宋芸樺、連晨翔、蔡瑞雪等演員群親密互動，體驗被霸總壁咚、女神擁抱的心動時刻，推出不到一週已吸引十萬粉絲關注搶先使用。

宋芸樺心生忌妒見不得蔡瑞雪好。（三立提供）

蔡瑞雪遭同事忌妒而被霸凌。（三立提供）

(中時 )