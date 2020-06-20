美國國務卿蓬佩奧19日在丹麥哥本哈根的2020年民主峰會上透露，他日前在夏威夷檀香山密會大陸中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，近7小時的會面期間，他和楊當面對峙了6個問題，包括港版《國家安全法》、南海爭端、中印邊境衝突、澳洲被中制裁等。

蓬佩奧19日參加哥本哈根2020民主峰會視頻會議，並在開幕儀式中致詞，題為《中國以及它給自由社會帶來的挑戰》。蓬佩奧回答主持人提問時，透露了他和楊潔篪17日在檀香山的會晤內情。蓬佩奧說，自己當著楊的面，為澳洲被課徵巨額關稅、4家牛肉屠宰場被禁止對華出口打抱不平，他也針對一系列對全球造成影響的事件當面質問楊。

蓬佩奧說，他已經告訴楊潔篪，美國「今後不會只聽信中國嘴上說的，而是要觀察中國採取了哪些行動」，「我指出了其中一部分：香港、西藏、新疆，以及大陸正在印度採取的軍事行動，還有在菲律賓、馬來西亞、印尼、越南經濟特區附近做的事。還有對澳洲施加的高壓政策，只因為澳洲大膽地要求調查新型冠狀病毒如何從中國武漢流傳到義大利米蘭，如何從武漢傳到了伊朗德黑蘭，又如何從武漢傳到美國奧克拉荷馬市，還有比利時、西班牙，最終摧毀了全球經濟」。

蓬佩奧提醒，「我6月15日和歐盟外長們會晤，我知道在歐洲有人擔心美國要求你們在我們和中國之間做出選擇。但情況根本不是這樣。是中國共產黨強迫你們做出選擇。這不是美國和中國之間的選擇，而是自由與不自由之間的選擇。」

蓬佩奧還說，「在座的每一位都知道，中國強迫各國與其政府的分支企業華為做生意」。他表示：「所有人民都理應瞭解這一點，美國已經做好準備與你們站在一起...在暴政與自由之間的選擇，讓我們不再疑惑。」

(中時 )