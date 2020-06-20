陳其邁18日辭去行政院副院長職務，投入高雄市長補選，19日選戰開打第一天，天沒亮就已排行程。陳其邁談到，大家都很看好自己，「如果我沒上，我實在是會非常艱苦」。

不過有網友在臉書粉絲專頁《文翔政論》指出，陳其邁並非無敵的，如果認為他是無敵，那也只是因為他這次選舉沒有敵人而已，問題可能在怎麼打。

網友分析，陳其邁有很多面向可以攻擊：

就正當性來說，陳其邁是在2018選舉中遭到民意否決的候選人，民進黨為何執意還是要派選輸的陳其邁回來？高雄人只有陳其邁可以選？只有民進黨可以選？證實了高雄人的爸爸就是民進黨？就是陳其邁？

就適任性來說，雄過去負債3000億，長期作為高雄立委的陳其邁有幫忙解決問題嗎？又老又窮的問題，陳其邁當了這麼多年的立委做了什麼？陳其邁在行政院副院長期間，具體又貢獻了甚麼？勘災撲空？

而如果要打起烏賊戰，相信陳其邁過往的爭議言行不勝枚舉，家庭背景更是家喻戶曉。

網友強調，相信很多高雄人大概也是想要第二選擇的，但短期內有沒有可能真的出現這種「無黨強棒」？陳其邁不是無敵，恐怕是目前沒有敵人。

(中時電子報)