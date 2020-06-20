台東縣前縣長黃健庭獲提名監察院副院長，掀起反彈聲浪，他也於今(20日)宣布婉謝總統提名，更坦言當初那些力主提名他的人，卻沒有站出來維護他清白。消息曝光後，先前主持北漂青年座談會後爆紅的正妹李明璇，則是在臉書感嘆，「至今我仍無法理解這個現象：竟然認真做事的人要被罷免，認真貪汙的人要被赦免，真的是堪稱台灣奇景！」

李明璇今晚在臉書分享心情，批評蔡英文竟提名「遭監察院彈劾和糾正達三十多案」的陳菊出任監察院長，完全濫用國家公器，「毫無羞恥可言，再次令人大開眼界」，至於提名黃健庭部分，他則是認為，「看到國民黨罵自己人永遠比罵對手還要兇悍，一位優秀的人才培養不易，更是政黨的資產，讓一位政壇明星受傷，豈不是陷入政敵的圈套嗎？」

另外，李明璇坦言，並不認識黃健庭，但她從友人的認識中，知道黃在地方治理的成績非常卓越，起心動念看來是以為得到可以為弊案做把關、監督執政黨的好機會，卻沒有料到被人利用善良，可惜了這兩天白白被消費；她直言，民進黨的計中計往往成功鬧得國民黨人仰馬翻，你我何必去當轉移焦點的工具呢？

至於，陳菊即將出任監察院長，李明璇則批，高雄的氣爆案、慶富案、所有的弊案大概也等不到水落石出的一天了，未來若有該被彈劾的官員，難免有被輕輕放下的質疑，「說直白了，這種人事安排，擺明就是執政黨要把骯髒事蓋好蓋滿！這才是該被全民撻伐的。」

最後，李明璇也盼望大家有明辨是非的能力，「記得韓市長被罷免的『政治鬥爭手段』，有一天也會在另一個人身上發生，所以這不只是高雄的事，更是全國該重視的大事。」她更用Hashtag寫下，「罷韓國家隊已進化成獨裁國家隊」。

(中時電子報)