北韓突然對南韓採取強硬態度，有分析認為，這與國際制裁以及新冠肺炎疫情導致北韓經濟陷入癱瘓有關，因此透過一連串的高調行動，包括炸毀板門店兩韓共同聯絡事務所，藉此緩解內部經濟壓力。

根據南韓媒體報導，北韓今年前4個月向中國大陸出口的商品僅1350萬美，比去年同期驟減了70%以上，而5月對陸出口額接近零。在進口中國大陸貨品方面，北韓今年3月及4月進口總值3980萬美元貨物，比去年同期大跌90%。根據南韓專家形容，北韓經濟陷入前所未有的危機，並面臨美元儲備枯竭，估計已耗盡30億美元。此時大動作炸毀共同連絡事務所，藉此掩飾內部因為經濟制裁出現的困局。

此外，北韓這次態度轉強，也和領導人金正恩想培植胞妹金與正、協助她建立在軍方的威信有關。回顧金與正與軍方的關係，從最初只能站在兄長身後參與閱兵，到與金正恩一同參與飛彈試射活動，再到今年下令軍方炸毀南北共同聯絡事務所，顯示在金正恩的協助下，金與正正逐漸確立起她在北韓軍方以及政壇的地位。

另外也有專家指出，由於美國總統川普一直想把他自己與金正恩之間的關係視為重大外交成就，在川普尋求連任之際，北韓趁機加劇朝鮮半島的緊張局勢，有助於施壓川普對北韓提出一定程度的協議或讓步，例如放寬對北韓的經濟制裁。

(中時 )