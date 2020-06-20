高雄市長補選在即，國民黨中常會昨通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計下周三在高雄舉辦行動中常會時公布人選。李乾龍說，一定會推出知名度夠、形象清新且能被高雄人認定的人選。

根據《中國時報》日前引述李乾龍的說法，目前約有6、7位人選，將從中徵選出能贏的最大公約數，目前排除政治素人；黨內人士建議先確定策略，打空戰就找外面具聲量的人選，打組織戰就找在地議員，兩者各有優缺點。

有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》分析，國民黨堅持派人選高雄市長，大概有幾個結果：

一、提出了一個優秀人才，各方面都很棒，但終究罷免餘波剛過，高雄市選民對國民黨就是投不下去，但因為資質好，陳其邁感到威脅，打了一場轟轟烈烈的補選輸給陳其邁，陳確立當選正當性，這個人才耗損了、沈潛了。

二、提了一個平庸的人，選起來沒什麼感覺，選舉沒什麼波折，陳其邁穩穩當選，平庸人拿了個難看成績走，吃了場無趣的敗仗，證明國民黨在高雄很難再贏。

三、提了一個很糟的人，陳其邁躺著選，這個很糟的人一直製造讓國民黨扣分的言行，國民黨在高雄人心中形象又更扣分，陳其邁躺著過，國民黨罷韓之後再面臨更大挫折，恐導致國民黨在高雄休想再贏。

網友強調，如果在野黨一起聯合推舉無黨籍候選人，把這場選戰定義成「民進黨到底是不是高雄人爸爸」的對決。尤其消去政黨色彩，投不下藍也沒關係，高雄人真的非綠不投嗎？如果無黨的候選人資歷優秀，高雄人能不能證明陳其邁跟民進黨也是可割可棄？再一次展現所謂高雄人的氣魄。

(中時電子報)