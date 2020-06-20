中信兄弟這陣子在比賽之前，都有野手的「圓桌武士會議」，野手在賽場邊圍成「小圈圈」分享彼此的想法，大家輪流交換生活或打球的心得大約3、5分鐘，昨（19）日「周董」周思齊的主題是「代價」，不過，周董卻拿很實際的比ˋ，球員們不免會心一笑。

「周董」周思齊向隊友說，他要分享的是「代價」，做任何事情都需要代價，代價的意思是，假該你有很多女朋友就知道代價是什麼？

周思齊講完之後，嘴角稍微仰了一下，他知道隊友都能體會這個比喻。不過，周董還是拉回球場的實際現象，他說，你身體有了高強度訓練的代價你會知道，比如隔天肌肉痠痛，但是拉長時間會有很強的力量。

周董對隊友再一次強調：「當你在沒有付出代價卻得到成果，你會再付出更多代價！」

周思齊以其親自觀察指出，他打球以來，看到很多有天分的球員，他們平時練習狀況不理想，他們付出代價就是受傷，表現不是曇花一現或厲害3、5年，甚至再長一點，可是到了最後的代價大部分是受傷。

做任何事情都要思考取得的代價是什麼？周董說：「最近我們狀況不錯的代價是勝利，然而前陣子一直輸球時，我們沒有失去信心，一直hold住，還能維持球隊成績，才會有前陣子與最近一波的勝利，所以做任何事情都要想到得到什麼代價！」

(中時 )