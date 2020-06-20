印度性侵事件頻傳，日前再次傳出令人髮指的強暴案，一名印度婦女帶著兩個孩子搭公車，結果在車上遭到司機、乘客強行染指，詭異的是當時車上還有數10名乘客，竟全部冷眼旁觀，沒有人敢出面阻止。

這名受害女子，案發當天帶著兩個小孩從普拉塔普加爾城（Pratapgarh City），搭乘一輛雙層巴士，準備前往諾伊達（Noida）找丈夫，沒多久女子被要求坐到車子最後面的位置，隨後被其中一位司機還有乘客強暴，甚至遭司機威脅不准報警求救。

女子遭受恐怖待遇時，車上乘客竟沒人出手相救，對此當地警方表示，由於女子坐在最後面，且天色昏暗，因此前方乘客才會一無所知。

而犯下這起強暴案的司機、另一名乘客已經被逮捕，不過警方仍持續調查，認為還有其他人涉案。新聞曝光後引起民眾不滿，表示乘客無視犯罪行為等同共犯，也應該懲罰才對。

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(中時電子報)