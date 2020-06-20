北市京華城拆除工程，20日下午15時許驚傳工地意外，現場8樓的樓地板突然坍塌，約100平方公尺的石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓一輛小山貓及小貨車，經清點現場施工人員，發現一名47歲邱姓工人疑似受困其中，目前經搶救6小時後，仍未尋獲他的蹤影。建管處隨即勒令停工，副市長黃珊珊晚間也趕赴現場關切。

副市長黃珊珊晚間7點親赴現場查看搜救進度，黃珊珊表示，該工程已違反勞安、工安，所以市府已勒令停工，現場因樓地板高度的限制，大型機具無法進入開挖，在層層鋼樑堆積下，幾乎沒有任何空隙，救護人員就算動用生命探測器、攝影器材也無法探勘裡面的情況，確認邱男受困的位置。

黃珊珊說，現在只能慢慢切割、搬離鋼樑，經搶救6小時後，目前現場仍有3乘3乘3立方米的鋼樑土石尚未清運，邱妻雖等待多時，情緒還算鎮定。現場開挖搜救行動直到晚間仍漏夜持續中。

(中時 )