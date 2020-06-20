國民黨改委會昨天端出兩岸新論述，為維護台灣安全優先，基於台海和平是兩岸共同責任，國民黨主張推動設置「海峽兩岸意外防止機制和行為準則」。對此，台灣青年聯合會理事長何溢誠認為，民進黨當局都搞不定了，關鍵在北京方面買不買單，能否配合，以兩岸關係緊繃現狀，無異一廂情願的癡人說夢。

何溢誠表示，國民黨兩岸新論述針對兩岸之間和台灣內部作法分別提出了制度性的主張。對於兩岸之間，新論述建議兩岸簽訂《海峽兩岸意外防止機制和行為準則》；對於台灣內部，則應完成《兩岸協議監督條例》立法；至於國民黨內部，則須訂定《黨公職兩岸交流行為準則》。

何溢誠說，然而，但是，除了國民黨內規《黨公職兩岸交流行為準則》可以操之在我，愛怎麼訂就怎麼訂之外，至於黨公職人員願不願意遵守，還是上有政策，下有對策，陽奉陰違又是另一回事。

何溢誠接著說，對於促成《兩岸協議監督條例》立法，國民黨團在立院就算舉手投足也贏不了民進黨團，說了根本就不算，等於白說；而《海峽兩岸意外防止機制和行為準則》，民進黨當局都搞不定了，關鍵在北京方面買不買單，能否配合，以兩岸關係緊繃現狀，無異一廂情願的癡人說夢。

何溢誠指出，此外，國民黨新論述也主張，未來兩岸及外交的策略，應「在親美的基礎上維持與大陸的和平穩定」，以及「打破統獨僵局，走出一條更好的路」，說穿了還是馬英九親美和中的老套，但還真看不出來，除了台獨、和統、武統之外，還有什麼路可以走？成為美國第51州！

(中時 )