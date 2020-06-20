6月是上市（櫃）公司股東會高峰，適巧今年出現許多市場派、公司派的經營權之爭案例，也有老字號金融機構第二代正式接班，還有公司的營收受到疫情重創，公司股價同步受到衝擊，可以看出，這一波全球大流行的新冠疫情，改變許多常態。臺灣大學國際企業系特聘教授陳厚銘今（20）日在研討會中指出，疫情肆虐干擾企業經營，或也迫使公司轉型升級，企業應藉此回歸公司治理，慎重思考六大公司治理問題與挑戰：

一、企業如何管理不確定性的未來？

二、企業如何進行轉型升級？

三、疫情下如何稽核，如何利用線上AI稽核？

四、疫情下如何避免經營權之爭？

五、企業如何維持持續性的競爭力？

六、企業如何面對後疫情時代的世界？

陳厚銘認為，完善公司治理不僅能提升公司績效及競爭力，強化利害關係人對企業的信賴，更有利於企業的接班傳承及永續經營。

中華公司治理協會今年4月公布的《2019年董事問卷調查分析》，調查出董事會最關心的三個議題：包括、公司財務成果評估，二、國際經濟環境變化之影響，三、企業風險管理環境，陳厚銘表示，疫情帶來風險也帶來機會，建議疫情風險與管理，應相繼列入國家治理與公司治理的風險控管項目之中。

(工商 )