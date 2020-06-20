全家便利商店宣布與勝利基金會深化合作，繼成功建構身障便利商店自給自足的經營模式後，再推出全新「公益社企夥伴店」，強調以「創投」、「給力」、「教心法」三大核心概念，協助公益團體轉型成為社會企業。全台首間社企夥伴店-全家木興店已在本（6）月開幕，除了提供社區弱勢居民工作機會外，更希望成為社區聚會的重要據點，帶給社區正面支持的力量，打造自給自足的社區公益經濟圈！

全家表示，全家木興店鄰近台北市興隆社宅（前身為安康平宅），目前由愛鄰社企正式接手經營，其不僅為第二個加盟全家的社福團體，更是全家與勝利基金會首創的社企夥伴店經營模式。

全家指出，根據社福團體經費來源相關調查，社福團體經費主要來源為一般大眾及企業捐款，但由於善款容易受景氣波動影響，今年上半年即有許多社福團體在疫情衝擊下，善款銳減三成以上。因此，全家希望貢獻一己之力，繼續投入公益店型。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家自2011年起攜手勝利基金會，9年來已合作設立六家身心障礙團隊便利商店，更是全台唯一進駐社會住宅的便利商店；且進一步觀察，該公益店型的業績每年維持一至二成的成長幅度，凸顯身心障礙者運營與服務能力，與一般店相比並無差異。

鑑此成功模式，吳采樺說，全家持續思考如何發揮通路價值，擴大社會影響力，此次與勝利基金會協助愛鄰社企所開設的社企夥伴店，是全家幫助「基督教台北靈糧堂」輔導成立的愛鄰便利商店社企公司所開設，前後歷經一年以上的籌備期，所費時間較一般店準備期多出四倍以上，希冀社企夥伴店經營模式順利運作後，全家能擴大複製社企夥伴店，成為更多社福團體堅實後盾。

勝利基金會執行長張英樹也表示，勝利基金會與全家合作身心障礙便利商店以來，陸續收到許多身心障礙者的求職電話，顯示社會企業的營運價值受到肯定；為進一步拓展影響力，此次除了規劃社企育成基金預借制度，更以擅長的工作流程重製協助訓練店舖人員、傳承便利商店經營心法，盡力協助愛鄰社企轉型為自給自足的社會企業，待未來愛鄰社企持續攤還育成基金後，勝利基金會將可再協助下一個社福團體展開轉型，打造協助社福團體轉型為社企夥伴店的良善循環。

台北靈糧堂社會關懷處處長王永慈說，此次台北靈糧堂所輔導成立的社企公司成為全家首間社企夥伴店的合作夥伴，主要著眼於便利商店與社區鄰里連結度高，期盼除了提供社區居民就業機會之外，未來全家木興店能成為社區居民活動據點，逐步為社區注入正面能量。

全家進一步說明，社企業夥伴店的經營模式為，全家與勝利基金會共同規劃，將勝利零錢捐善款與創投概念相互結合，推出社會企業首見的育成基金預借制度，進而成為社福團體籌組便利商店經費來源之一，爾後社企夥伴店將再以每月盈餘分期攤還。同時，全家與勝利基金會也將協助訓練店舖員工、傳承經營便利商店心法，降低社福團體成為社會企業的經營門檻。

(工商 )