華視、公視台語台《若是一個人》21日將播出第10題最終回，為了呈現最精彩完整的內容，將加長10分鐘推出特別版讓觀眾看得過癮。在最新預告中，佳瑩（孫可芳飾演）與前男友大和（林子閎飾演）再次見面，不過許多觀眾敲碗宋柏緯、孫可芳最後能在一起，兩人笑說說請觀眾密切鎖定最後回，他們也特別合唱本劇由椅子樂團演唱的〈Maybe Maybe〉獻給觀眾，宋柏緯也親自操刀剪輯影片展現誠意，影片預計20日上架。

宋柏緯表示，〈Maybe Maybe〉這首歌是為了劇中「志明」和「佳瑩」兩個角色量身打造，字字句句就像是唱著兩人心聲，不管戲中角色最後各自找了「一個人或兩個人」的生活狀態，都想要用這一段聲音記憶留存下來，所以邀請了可芳一起合唱。正如劇中志明喜歡用手機錄下離別的聲音一樣，用聲音向觀眾朋友告別，也用歌名暗示觀眾兩人最後的關係。

陳亞蘭在劇中飾演碧蓮姐，是大型芳療集團的負責人，一直都是一個人的她，在工作上十分有成就，但內心其實很不想工作，想要一個人去國外做人工受孕生小孩，而戲外陳亞蘭表示，雖然很認同戲中碧蓮姐的想法，但一點也不想要有小孩，她笑說：「因為我太龜毛，我一定會要求小孩很多東西。」《若是一個人》於每週日晚間10點於華視主頻、晚間8點於公視台語台播出；晚間10點30分於CATCHPLAY+、Netflix；晚間11點於中華電信MOD、Hami VideoRFT同步跟播。

佳瑩(孫可芳飾演)與志明(宋柏緯飾演)最後是否會在一起讓許多粉絲關心。（華視提供）

陳亞蘭戲裡飾演事業有成女強人。（華視提供）

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