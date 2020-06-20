從事雕刻創作40餘年，曾榮獲第一屆中華民國現代雕塑展首獎，並受邀參與威尼斯雕刻大展「開放2000」，薩璨如個展「片羽——選擇的記憶」近日正於台北双方藝廊展出。

薩璨如作品以精簡而優雅的線條反映東方哲思的凝定靜謐，從堅硬的石材中，展現簡約且輕盈的造形語彙與美學概念。她表示：「石頭是有生命的，堅硬的質地可創造出流動的質感。手觸摸，紋理的高低起伏像音樂；遠觀之，生動得如畫作。」

展出30餘件雕塑及裝置創作，二樓展間則是結合影像與雕塑，將作品融入綠意盎然的大自然中，帶領觀眾感受藝術家在義大利創作的過程，並體驗大理石與自然交織的美感張力。

展名「片羽——選擇的記憶」，薩璨如試圖體現大自帶然給她的靈感與啟發，以鑿打敲磨、切割挖穿，將剛硬的石材轉化為簡約且雅致的線條。薩璨如觀察世間萬物，並尊重石頭本身散發出的獨立性格，遵循其紋路、質地與色澤，將宇宙的起承轉合納入到作品中，表現最純粹、自然的美感。

薩璨如來自有著800年榮光的歷史家族，包括13世紀聞名遐邇的詩人畫家薩都剌，、曾參與甲午戰爭名將薩鎮冰、著名物理學家薩本棟、國際半導體領域的奠基者薩支唐等，皆為薩家家族於時代中不可忽略的重要角色。

薩璨如在台灣成長，在美國哥倫比亞大學取得藝術與教育碩士後前往義大利卡拉拉山附近的塞拉維札進行創作，目前長年旅居義大利，往返於台義兩地。她的大型公共藝術創作遍布於世界各地，並獲台北市立美術館、高雄市立美術館、日本宇都宮市及安土町、義大利波利辛奈海、丹麥國家雕刻公園、威尼斯等地的雕刻大賞及典藏。

(旺報 )