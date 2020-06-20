隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，「行政院農業委員會」因應政府提出的安心國旅計畫，讓民眾走進農場，嗅聞土壤氣味，親體驗台灣農業的魅力，於本月20日在台北松山文創園舉辦「5G健康遊，放心玩農場」記者會，並20、21兩日同地舉辦展銷活動，由國內代表性農場一同打造饒富趣味的農遊體驗，期望創造健康旅遊的全新風潮。

今午（20日）記者會現場由行政院農業委員會輔導處陳俊言處長，引領現場嘉賓出席共同為活動揭開序幕，活動現場更找來名編舞家趙健志老師親演出農場健康操，帶領民眾一起活力舞動，也宣告農場旅遊的5G時代正式來臨。

活動現場找來名編舞家趙健志老師，帶領民眾一起活力舞動。(照片／游定剛 拍攝)

陳俊言處長表示，『5G健康遊』是希望有環境好自然、食材好新鮮、體驗好有趣、農民好友善、歡樂好時光，共五個GOOD。展銷活動現場將農場劃為五大類別，各自展現農業特色與體驗；同時，各家農場調製多達20種特色飲品，例如山蕉果醋、七葉膽茶、飛牛多多等，提供民眾免費暢飲。

20、21日活動期間，現場舉辦多項好玩又趣味闖關活動，豐富獎品家電、住宿券等，及20家農場精緻好禮。韓國人氣旅台藝人姜勳受邀出席活動現場，邀請民眾親子同行，一起創造屬於你的5G農遊新體驗。

(中時電子報)