總統府原定19日公佈下屆監察委員提名名單，卻因前台東縣長黃健庭爭議臨時喊卡，不過據了解，原已入選監委名單的新北市前副市長陳伸賢，不堪過去彈劾案再次被拿出來做文章，決定退出監委提名；對此陳伸賢晚間受訪表示，「我確定退出監委提名，這兩天會正式宣布。」

67歲陳伸賢出生於南投縣名間鄉，於2003年到2009年間任經濟部水利署長，任內前台中縣后豐大橋於2008年因為辛樂克颱風沖斷橋墩，橋梁斷裂導致2死、4失蹤，遭監察院彈劾，隨後轉任朱立倫時代的新北市秘書長，2016年8月1日在副市長任內退休。

陳伸賢今年3月接受徵詢，同意出任監委；不過立法院民眾黨團昨召開記者會，點名陳伸賢2008年因后豐斷橋事件遭監院彈劾，痛批讓人「投不下去」。

陳伸賢今晚間受訪表示，過去的彈劾案不公不義，受過被冤枉的苦，如今又被挖出來做文章，讓他深感無奈，為了避免造成困擾，經過思量後，決定退出監委提名名單，預計這兩天會宣布。

(中時 )