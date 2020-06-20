國軍軍紀再度爆發危機。陸軍第8軍團203旅1名宋姓中士直接把營區當炮房，帶女友入內度過春宵，結果因女方呻吟聲音太大，加上隔天早上看到宋姓中士送女友出營區，整件事情因此曝光。對此對軍中文化了解頗深的「人渣文本」大學教授周偉航在臉書PO文，揭露最慘的不是遭汰除的宋姓中士，而是「這些人」。

炮房事件爆發後，第8軍團指揮官傅正誠中將親自駐連督導。對此周偉航PO文：「很多人的重點是放在營區呻吟，但我看到的是，中將下去駐連。慘慘慘慘慘」，並問「這樣晚點名是交部隊給？」，直呼整個部隊都慘了，尤其是部隊長官例如營長、旅長等人。

網友也紛紛表示：「少將旅長是值星官，可憐哪」、「旅長乖乖的揹起總值星官的黃色值星帶」、「營長才中校，只有入列的份」、「這個連晚點名有點威…」、「請問少將旅長要做開合跳」、「我會笑死 中將駐連這真的太哭了」、「最慘的應該是待退的義務役小兵...」、「每個晚上晚點名都要踢正步唱軍歌了」、「晚上跟女友一起飛天 早上跟長官一起飛天」。

(中時電子報)