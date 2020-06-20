張庭第一次站上抖音平台的「帶貨直播秀」，期間賣30款商品，一整晚創下成交總金額人民幣2.56億元（約新台幣10億元）。(圖/ 摘自抖音)

知名女星張庭和林瑞陽婚後移居上海，兩人也都以大陸工作為主，除了偶爾拍戲之外，他們更經商有成，身價據傳高達1500億元；日前張庭透過抖音直播，一晚成交價高達人民幣2.56億元（約新台幣10億元），打趴許多網紅創下新紀錄。

張庭和林瑞陽在大陸創立護膚品品牌「TIN'SECRET」，多年來生意越做越大，甚至成為當地第一大微商，平時多以直播方式銷售產品；日前張庭有李晨和陶虹幫忙，第一次站上抖音平台的「帶貨直播秀」，期間賣30款商品，一整晚創下成交總金額人民幣2.56億元（約新台幣10億元），累積超過1900萬觀看人數。

其實張庭能有如此驚人佳績並非偶然，在首秀前她就曾發布多則抖音小短片，向粉絲們預告，其中一則她講到她的初衷，穿著一襲合身西裝霸氣地朝鏡頭喊話，「我要讓所有人吃得起、用得起全球最好的品牌。就憑我能談下比對折更低的價格，就憑我小時候苦過、難過，我渴望所有人都能擁有」。

而今（20）日剛好是張庭50歲生日，她神凍齡的外貌，往往也被粉絲大讚，「妳就是自家品牌最好的代言人啊」。

(中時電子報)