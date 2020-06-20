明(21)天文奇觀，號稱「上帝的金戒指」的日環食將隆重登場。（摘自彭啟明臉書）

連日炎熱高溫終於有望減緩！氣象達人彭啟明博士表示，明（20）起北方高壓略退，水起稍增，午後陣雨有機會逐步的增加。不過台灣已進入典型的夏季天氣，端午過後高壓又會接近，越來越熱。而星期天是觀賞「日環食」關鍵，台灣颱風論壇指出，成功觀測機率很高，最好「盡量往海邊跑」！

彭啟明表示，明（20）高壓會略為東退，水氣開始逐漸增多，但午後陣雨主要還是在靠近山區發生，直到端午假期（25）左右開始，高壓又會再伸回來，目前仍屬於在典型夏日天氣。而鋒面依舊停留在長江一帶發展，對台影響不大，未來一周南部可能一點增加降雨機率，整體影響不大。

至於明日天文奇觀，號稱「上帝的金戒指」的日環食將隆重登場，氣象粉專「台灣颱風論壇」建議位在環食帶雲嘉南地區的民眾「盡量往海邊跑」！因為午後可能雲量增多，下雨機率高，海邊天氣最好，最適合觀測日環食。

論壇指出，明日高壓勢力依舊強大，陣雨主要靠山區，平地持續晴朗炎熱，上看33～36度！北基宜、花東縱谷，中南部偏山都是高溫熱區，外出活動或觀測日環食卡位都要注意防曬，並多補充水分。

(中時電子報)