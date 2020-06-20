貿然進入山區，枉送命！位在太魯閣國家公園內、有「小太魯閣」之稱的花蓮「黃金峽谷」，今下午傳3名女遊客溯溪時，被落石砸傷，1人傷重，救難人員徒步近5小時路程，傍晚5點半先將兩名輕傷者送醫院，但另一名女子因傷重，被救出時已無呼吸心跳，連夜搬運下山，預計晚間12點才會到平地。至於未申請進入山區朔溪，將依違反國家公園法開罰。
這支11人溯溪團，今天到花蓮縣秀林鄉三棧南溪的黃金峽谷溯溪，3名女性溯溪客在瀑布最上層遭落石擊中，一人重傷，消防局資料顯示，吳姓女子（花蓮人、37歲、手骨折）、羅姓女子（高雄人、41歲、左腳受傷）、來自新店的32歲鄭姓女子，被救出時已無呼吸心跳。
花蓮縣消防局第一大隊大隊長朱哲民說，救難人員40人趕往救援，傍晚約5點半，在三棧南溪水圳取水口「中美合作」處接觸到兩名輕傷者及其他3名同行團員，沒有生命危險，經包紮後由救護車送花蓮慈濟醫院救治。
至於另1名傷者，報案者表示昏迷動彈不得，有一名團員陪著在原處待援，朱哲民說，事故現場距離入口處約4個小時，晚間6點多救難人員與傷者接觸，救助人員以SKED（捲筒式擔架）配合浮力裝置固定後下送，以人力把她救出送醫，預計晚間12點才會搬運到山下。
太魯閣國家公園內的黃金峽谷，有「小太魯閣」之稱，不少民眾前往溯溪，屬於生態保護區，入園必須提出申請，太管處初步了解，這支溯溪團並未申請，涉違反國家公園法，研擬開罰每名團員3000元。
(中時 )
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