藝人陳為民今（20）日頂著爆熱的豔陽天，完成第33次重機環島。陳為民說，他還有得騎，有得選擇，有義務把逝去朋友的份也用力的揮灑下去！

陳為民在臉書表示，今天爆熱，可是全台都有風，而且是舒服的風！本來做好整路爆熱的心態，但高架橋檔住太陽，又有風，整路就跟有冷氣似的，超舒服！

他說，停下的時間也碰到一些有趣的車友，所以雖然是一個人騎，但整路可不是只有他一個人，真的不用擔心是一個人，台灣人很善良，走到那都好交朋友。

陳為民回憶電影少林足球的對話：周星馳把少林大力金鋼腿的手寫名片給吳孟達：瘸子也可以練。達叔說：瘸什麼瘸！我是瘸！可你有得瘸嗎！

每次騎長途，陳為民表示，他也會掙扎很久，但總會想到不老騎士的影片和少林足球這場戲，他總會想，他還有得騎，而那些不在的朋友永遠沒得騎，然後就會挺著胸、跨上車。

陳為民說，他也不知道能不能一直做下去，甚至不確定能不能完成台灣百環。但總會想：他還有得騎，有得選擇，於是有義務把逝去朋友的份也用力的揮灑下去！

(中時電子報)