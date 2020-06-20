美國疫情又見升溫，蘋果公司宣布重新關閉佛州等4州的11家門市，經濟復甦前景憑添變數，19日美股大起大落由紅翻黑，道瓊指數上下震盪近600點。終場美股三大指數幾乎全收黑，所幸周線仍收紅。

美股上周持續受經濟解封重啟的利多支撐，上周五道瓊工業指數早盤一度大漲多達371點，但盤中傳來蘋果門市再關的消息衝擊下，道指翻黑終場收跌208.64點或0.8％，報25,871.46點。

標普500指數收盤跌0.56％，收在3,097.74點。那斯達克指數平盤作收，微漲0.03％，報9,946.12點。

幸而三大指數上周周線全面收漲。道指周漲1％；標指周漲1.9％，5周內第4周收紅；那指周漲3.7％。

鑑於佛州、亞歷桑那、北卡羅來納、南卡羅來納等4州，近日的新冠肺炎確診數激增，蘋果19日宣布暫時關閉這4州的11家門市。

麻州財富管理公司Keator Group執行合夥人基特（Matthew Keator）指出，市場有多空力量在拉扯，一是聯準會的刺激措施及消費者支出，另一是全球部分地區的新冠疫情再起。

他表示：「蘋果關店對其他企業來說是不祥之兆。在疫情捲土重來的幾個州，你會開始看到其他企業也有類似舉動。」

隨著近來新冠疫情升溫，經濟數據表現起起伏伏，美股自3月底以來的強勢反彈格局恐將劃上句點，取而代之的是陷入區間盤整，高度震盪在所難免。

嘉信理財首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）在報告中說：「儘管股市表現暗示經濟會呈V型復甦，但W型復甦的可能性會更高。」

Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）指出：「聯準會阻止不了股市波動。經濟恐怕還需要幾年時間才能完全復甦，未來的復甦之路仍有其他不確定性因素。因此在股市重返新高點前，投資人可能繼續因市場與經濟的不對稱陷入掙扎。」

(工商 )