張庭和老公林瑞陽經營美妝保養事業，近年移往大陸市場，不僅躍上中國第一大的微商地位，因應直播帶貨風潮，張庭日前也親自上陣，在好友李晨和閨蜜陶虹的助陣下，在抖音上首次帶貨直播，一戰打趴知名帶貨明星，一晚創下10億台幣銷售佳績。今天她度過50歲生日，外表凍齡的張庭俏皮說，沒想到自己的50歲生日這麼快就來了，雖然身分證上是50歲，她的心裡永遠住著一位18歲的小女孩。

張庭在抖音上的直播首戰，根據抖音資料顯示，共賣了30款產品，涵蓋護膚美妝、3C數碼、食品飲料、生活用品、小家電等，其中最快速搶購的是張庭自有品牌TST的活酵母，3分鐘破10萬組，最高銷量的蘋果肌面膜則賣出85萬份。

張庭曾透露為了經營生意，努力學習商業方面的知識，早起晚歸，一度讓自己陷入低潮，但經過林瑞陽的引導及心靈課程，慢慢走出低潮，積極迎向陽光生活。

張庭今過50歲生日，同日也是自營品牌TST周年慶，林瑞陽和公司同事為她舉辦「美人有約」活動，張庭穿上華麗的古裝開心慶生。她也在微博許願下願望「50是人生新的開始，走過風雨，願往後的路一片平坦；迎著陽光，願未來的天一片明亮。」

50歲的張庭駐顏有術，至今仍然凍齡如少女。（TST提供）

張庭和老公林瑞陽經營美妝保養事業有聲有色，日前一晚賣出10億商機。（TST提供）

張庭自營品牌TST周年慶，穿上華麗的古裝開心慶生。（TST提供）

(中時 )