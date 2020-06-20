國民黨主席江啟臣與日環食帶通過的藍營縣市首長，共同邀請民眾明天來看「上帝的戒指」。（摘自江啟臣臉書）

天文奇景「日環食」將在明天登場，此次的環食帶將通過花蓮、雲林、澎湖、嘉義、台東和金門等縣市，國民黨主席江啟臣晚間在臉書與上述縣市長攜手邀請民眾來看「上帝的戒指」，在後疫情時代，共同行銷縣市觀光。

繼藍營15縣市首長聯手振興國內旅遊，推出互惠旅遊活動後，國民黨主席江啟臣晚間再次在臉書預告被稱為「上帝的戒指」的天文奇景「日環食」將在明天登場，這也是台灣在本世紀最後一次能夠觀測奇景的機會，錯過這次要等到2215年才能再見到。

江啟臣說，這次的環食帶，將會通過台灣的中部，包含花蓮、雲林、澎湖、嘉義、台東和金門等縣市，都能夠觀測到完整的「日環食」奇景。根據氣象預報，位在環食帶的澎湖北側、金門及雲林嘉義沿海地區，當天天氣晴朗，也是最適合觀測「日環食」的地點。

文末並TAG金門縣長楊鎮浯、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉與花蓮縣長徐榛蔚，邀請大家共同來看日環食。

(中時 )