因應新冠疫情放緩，義大利月初放寬部分限制措施。教宗方濟各20日在梵蒂岡向一批醫護人員發表談話，並針對整個倫巴底大區的醫護人員無私奉獻表示感謝。這是義大利解除封城令後，方濟各首次面對面與民眾公開會面。

針對義國多名醫護人員死於新冠肺炎，方濟各表示，會以祈禱及感激來紀念他們。他提到，倫巴底的醫護在病人家屬無法前往醫院探望時，協助患者康復或陪伴在側，成為真正的天使。資料顯示，義國共有160多名醫生及約40位護士在疫情中死亡，近3萬名醫護受到感染。

(中時 )