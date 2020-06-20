教宗疫情後首度與民眾會面 感謝醫護人員付出 22:212020/06/20 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教宗方濟各20日在梵蒂岡向醫護人員發表談話，並對他們的無私奉獻表示感謝。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠疫情放緩，義大利月初放寬部分限制措施。教宗方濟各20日在梵蒂岡向一批醫護人員發表談話，並針對整個倫巴底大區的醫護人員無私奉獻表示感謝。這是義大利解除封城令後，方濟各首次面對面與民眾公開會面。 針對義國多名醫護人員死於新冠肺炎，方濟各表示，會以祈禱及感激來紀念他們。他提到，倫巴底的醫護在病人家屬無法前往醫院探望時，協助患者康復或陪伴在側，成為真正的天使。資料顯示，義國共有160多名醫生及約40位護士在疫情中死亡，近3萬名醫護受到感染。 (中時 ) #教宗 #感謝 #醫護人員 #義大利 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸美的創辦人被挾 5匪落網！歹徒攜爆燃物闖豪宅 子泅河報警救父 04:102020/06/16 兩岸要聞 台北博愛國小籃球隊 教育盃首次奪冠 04:102020/06/16 地方新聞 揪甘心！家樂福攜廠商捐物資 感謝防疫英雄 22:002020/06/16 生活 曾昱嘉走運感謝女友旺夫 04:102020/06/17 娛樂新聞 鬼峮熱戀中1／收工急會面 小鬼夜奔啦啦隊女神香閨 07:222020/06/17 娛樂 身處鑽石公主號染疫險境 魔術師陳日昇出書記錄海上隔離之旅 14:342020/06/17 社會 沈榮津訪不織布公會 肯定防疫 04:102020/06/18 投資理財 川普情緒性反中 卻沒策略 04:102020/06/18 國際大事 感謝防疫辛勞 企業贈北媽醫院千顆粽 18:092020/06/18 寶島 超速會秀哭臉… 桃園首創微笑測速器 04:102020/06/20 地方新聞 國際熱門新聞 孩子自己教！凱特狂打破英王室傳統 - 國際 真要命！中印邊境流血衝突 全由一座帳篷引起 - 國際 妹妹的比較好！喬治小王子吃醋了 - 國際 給台階下？印總理放軟：解放軍沒踏進領土內 - 國際 蓬佩奧：我當面質問楊潔篪 為何強迫澳洲放棄病毒起源調查 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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