為對抗新冠疫情的衝擊，精品業紛紛漲價因應。義大利奢侈品牌古馳（Gucci），跟隨法國對手香奈兒（Chanel）與路易威登（Louis Vuitton）的腳步，調漲旗下手提包價格多達9％，主要是看準即便漲價，金字塔頂端富豪照樣埋單。

精品時尚業在義大利和法國經濟，扮演舉足輕重的角色，但新冠疫情大流行，全球各地實施封鎖關店防疫，重創義法奢侈品業績。縱使在解封後，恐因消費者所得減少，面臨好幾年不確定期。

美國投行傑富瑞（Jefferies）分析師塞瑞達（Flavio Cereda），比較5、6月古馳酒神包（Dionysus）與Zumi包在各國的價格發現，這兩種包款在義大利、英國和中國的售價悄悄調漲，漲幅介於5％到9％。

塞瑞達於報告中指出，這些精品包價格經過調整後，應會拉近歐洲市場名牌手提包的價格差距。精品包在歐洲地區的售價，低於中國等主要奢侈品市場的價格。

不過塞瑞達從資料中發現，古馳酒神包漲價後，在中國的售價換算成歐元，還是比義大利的售價高出28％，至於Zumi包在中義兩地市場的價格差幅在23％。

塞瑞達表示：「為了緩和營收萎縮衝擊，古馳跟進香奈兒、路易威登等同業對手，採取機會主義式的漲價策略，我們一點都不意外。」塞瑞達5月間將法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）的投資評等，由「買進」調降至中立的「持有」。

法國精品名牌香奈兒上月宣布，新冠疫情危機打亂供應鏈，導致原物料成本上揚之故，調漲香奈兒手提包與部分小件皮製品的價格。

而據《路透社》的觀察，全球最大奢侈品集團LVMH旗下經典LV包，在歐美的網路售價也見上漲。

(工商 )