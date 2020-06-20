香港教育局一名助理教育主任，日前男扮女裝，混進位於銅鑼灣維多利亞公園的游泳池，偷看女性在更衣室裡換衣服，因為行為怪異，沒多久就被攔下，並馬上檢舉報警，警方到現場後，立即將還是女裝打扮的男子逮捕。

被警方逮捕的38歲謝姓男子，平時在教育局任職助理教育主任，身形非常魁梧的謝男，當天身穿白色連身短裙、黑色絲襪、並戴上口罩及假髮，進入維多利亞公園泳池女更衣室，更換一件金色泳衣，一度在更衣室逗留，當時有不少女性正在更衣、沐浴，之後走到泳池邊徘徊，不時心虛到處張望。

奇怪舉動被工作人員發現，因此暗中監視謝男，察覺不對勁的謝男，回到女更衣室換衣服欲離開，被工作人員攔下後才發現原來是男兒身，趕緊報警逮人，而警方懷疑謝男在女更衣室逗留期間，偷窺女性更衣沐浴，依涉嫌遊蕩罪逮捕謝男。

針對職員男扮女裝偷窺，教育局則回應「不會就個別個案作出評論」。

(中時電子報)