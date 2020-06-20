新北市一名19歲陳姓男子苦追24歲的妙齡女子小美（化名），不過卻慘遭對方拒絕，陳男因而心生不滿，夥同5名友人將小美強押至烏來深山毒打並性侵，甚至還錄下對方全裸影片，威脅必須以紅包贖回。新北地檢署20日起訴陳男等4人，另涉案的楊姓少女及林姓少年，則送往少年法庭審理。

根據起訴內容指出，陳男透過友人介紹下，認識了在醫院上班的小美並展開追求，不過對方以「不喜歡年紀比自己小的男生」為由拒絕，讓陳男由愛生恨，4月19日晚間夥同李姓、蔡姓、連姓男子，以及楊姓少女、林姓少年共6人，直接開車到醫院擄走剛下班的小美，強行帶至烏來深山。

小美的雙手遭到反綁，全身衣服都被扒光，多人開始對她一陣毒打，期間李男色心大起，當眾強暴小美得逞；陳男看著苦追許久的女神近在眼前，竟也忍不住伸手揉了小美的胸部，其他人則在旁邊將全程錄下，並以此威脅小美，必須付10萬元紅包才能贖回影片。

小美聲稱自己身上沒錢，於是眾人將她載往北市景美一間當鋪借款，小美趁著大夥在外抽菸時，向當舖員工求救並從後門逃跑，沒想到又被陳男等人逮到，押至中和烘爐地山區毆打，所幸有民眾目睹小美遭擄過程，急忙報警處理，警方調閱附近監視器，終於順利將小美救出。

陳男等人隨即遭到逮捕並移送法辦，新北地檢署今依強制性交、強制猥褻、強盜未遂、傷害等罪起訴陳男等4人，而楊姓少女及林姓少年因未成年，送往少年法庭審理，並加重其刑。

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(中時電子報)